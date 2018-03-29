В поселке Малышев Лог в течение трех дней работает тяжелая техника

Идут тактико-специальные учения по вывозу снега, скопившегося за зиму. В них принимают участие разрезы «Калтанский» и «Кузнецкинвестстрой», Южно-Кузбасская ГРЭС, шахта «Алардинская», Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса. Снег с улиц Невского, Достоевского, Покрышкина, Набережной, ежегодно подтапливаемых во время паводка, вывозится на специально оборудованные площадки.

С.Н. Помыткин, директор Управления по защите населения и территории Калтанского городского округа:

- В преддверии паводкового периода мы ежегодно проводим такие учения. Благодаря предприятиям, предоставившим технику, КамАЗы и погрузчики уберут сугробы с обочин дорог, обеспечат беспрепятственный проезд по дорогам и значительно уменьшат количество талой воды в поселке.

Это одно из традиционных противопаводковых мероприятий, проводимых в Калтанском городском округе весной. Кроме него, готовятся 14 эвакопунктов для населения, площадки для размещения животных, автостоянки, завершается страхование индивидуального жилья и имущества жителей, а также социальных объектов.