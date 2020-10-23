В поселке Николаевка Новокузнецкого района после капитального ремонта открылся Дом культуры

Концертный зал и библиотека не работали более двух лет. Открытие обновленного ДК стало подарком к 95-летию Новокузнецкого района для жителей не только Николаевки, но и находящихся неподалеку небольших поселков Рябиновка, Нижние Кинерки, Тайлеп и Белорус.

В рамках федерального проекта «Культура малой родины» клуб 1986 года постройки привели в соответствие современным требованиям пожарной безопасности и оснастили новым оборудованием. При проведении отделочных работ использовались только негорючие и нетоксичные материалы. В целом на модернизацию выделили 1,1 млн рублей из консолидированного бюджета.