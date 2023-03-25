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В поселке Нововосточный Тяжинского округа прошла творческая встреча «Желанный гость»

Им стал Алексей Николаевич Ростовский – поэт из поселка Тяжинский, член Союза Кузбасских писателей, автор сборников стихов «Иду к тебе, моя природа», «Как живёшь, село родное».
Заведующая Нововосточной сельской библиотекой Ульяна Алексеевна Голикова представила жителям поселка поэта, рассказала о его жизненном и творческом пути, о том, что его стихи пронизаны любовью к родному краю, к людям, живущим рядом.
Самобытный поэт очень эмоционально и артистично читал свои стихи о природе, о материнской любви, о злободневных общественных проблемах, сопровождая поэтические строки иллюстрациями.
Алексей Николаевич Ростовский подарил Нововосточной сельской библиотеке свою книгу – «300 лет Кузбассу».

 

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/03/2023
Культура
Тяжин
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