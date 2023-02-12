В поселке Нововосточный Тяжинского округа состоялся показ интерактивного спектакля «Жил да был Солдат»

Театральное действие в исполнении актеров Тяжинского народного театра «Лица» простроено с максимальным участием зрителей. Вместе с солдатами ученики Нововосточной средней школы строили плоты для переправы, в минуты затишья между боями писали письма, складывая их в заветные фронтовые «треугольники», грелись у солдатского костра, переживали за вынужденные отступления и искренне радовались Великой Победе.

Постановка по мотивам поэмы «Василий Теркин» Александра Трифоновича Твардовского приурочена к 80-летию Победы в Сталинградской битве.