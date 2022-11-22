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В поселке Плотниково Промышленновского округа 45 семей получили ключи от новых квартир

В новом доме 56 на ул. Юбилейной выделили 35 квартир для детей-сирот, пять — для переселенцев из аварийного жилья, еще пять квартир предназначено ветеранам боевых действий, инвалидам и матерям-одиночкам. 

Пятиэтажный дом возведен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Общая площадь — более двух тыс. кв. м. Строительство велось на средства муниципального, областного и федерального бюджета.

Квартиры выполнены с отделкой под ключ: есть линолеум, обои, натяжные потолки, сантехника, установлены все необходимые приборы учета. Кроме того, до наступления холодов специалисты завершили работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории. В шаговой доступности от дома находятся детский сад, школа, магазины.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
22/11/2022
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