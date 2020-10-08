В поселке Свердловский Ленинск-Кузнецкого муниципального округа открыли Сквер Победы

Объект благоустроили в рамках проекта «Твой Кузбасс — твоя инициатива». Решение облагородить территорию рядом с памятником землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, было принято селянами на сходе.

На реализацию проекта жителей поселка Свердловский из областного бюджета выделили около 753 тыс. рублей. Еще 98 тыс. рублей добавили представители бизнеса, 27,5 тыс. рублей собрали сами селяне. На все работы ушло около месяца.

В сквере отремонтировали памятник, расчистили и озеленили территорию в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса и акции «Ветеранский дворик».

Новое общественное пространство не только станет местом для прогулок, но и поможет сохранить память о героях Великой Отечественной войны.