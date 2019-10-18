В поселке Таежный и разъезде Кузель Тайгинского городского округа открылись ФАПы

Модульные фельдшерско-акушерские пункты открылись в разъезде Кузель и поселке Таежный.
Новые пункты будут работать на базе Яшкинской районной больницы, так как территориально поселки близко расположены к учреждению соседнего района. Пункты укомплектованы необходимым медицинским оборудованием. Например, установлен аппарат ЭКГ, аппарат для исследования крови и др. Имеется вакцина для проведения прививочной кампании против гриппа. Селяне смогут получать плановую медицинскую помощь, проходить профилактические осмотры.
В ФАПах к работе приступили фельдшеры. В разъезде Кузель трудоустроена Екатерина Лукоить по программе «Земский фельдшер». Программой предусмотрено предоставление медработнику 500 тыс. рублей.
Открытие ФАПов стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» (региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи»). Стоимость одного ФАПа — 2,7 млн рублей без оснащения. Средства выделены из федерального бюджета.
Фото: пресс-служба АКО
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