В поселке Таежный пропала 81-летняя женщина

В отдел МВД России по Тайгинскому городскому округу за помощью обратилась дочь 81-летней Марии Дмитриевны Игольниковой, жительницы поселка Таежный.
Дочь, проживающая в Томске, пнакануне приехала в гости к своей матери, однако дома никого не застала: квартира оказалась заперта на ключ, мобильный телефон пенсионерки находился в жилище.
Предположив, что ее мать могла уйти за грибами и заблудиться в тайге, дочь вместе с сельчанами обошла безуспешно обошла близлежащую к поселку территорию.
В настоящее время в районе поселка Таежный развернута поисковая операция. В ней принимают участие сотрудники полиции, волонтеры поискового отряда, неравнодушные граждане. Поисковики обследуют массив тайги, где может находиться пропавшая пенсионерка. Полицейские просят граждан, кому что-либо известно о местонахождении Марии Игольниковой, сообщить об этом в дежурную часть отдела МВД России по Тайгинскому городскому округу по телефону: 8-(38448)-2-19-42.
Приметы: рост около 155 см, худощавого телосложения, волосы седые до плеч, глаза карие
Была одета: кофта серая, темное трико, бежевые резиновые сапоги, косынка.
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