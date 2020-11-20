В поселке Трещевский после капитального ремонта открылась школа

Здание 1975 года постройки полностью реконструировали по программе «Моя новая школа». Из областного бюджета на обновление направлено около 282 млн рублей, 227,2 млн рублей из них — на строительные работы, 54,6 млн рублей — на оснащение современным оборудованием.

Школа состоит из двух корпусов, соединенных теплым переходом. В одном находятся помещения для дошкольников и начальных классов, в другом учатся 5-9 классы. В зданиях обновили инженерные сети, вентиляцию, установили пожарную и охранную сигнализации, видеонаблюдение. Теперь в школе обеспечены условия для маломобильных учеников: установлены уличный и внутренний пандусы и электроподъемники.

В рамках областной программы закуплена новая мебель и интерактивное оборудование, в том числе цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, экологии, технологии. Имеются наборы для занятий робототехникой, смонтирована гидропонная установка для круглогодичного выращивания овощей и цветов, открыта школьная метеостанция.

На территории школы заасфальтированы тротуары и проезды. Оборудован спортивно-игровой комплекс с беговой дорожкой, ямой для прыжков в длину, уличными тренажерами и универсальной площадкой для игры волейбол, баскетбол, мини-футбол и хоккей. Есть городок для изучения правил дорожного движения и площадка для проведения школьных мероприятий.