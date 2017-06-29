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В поселке Тяжинский открылась персональная выставка картин «Отражение моей души»

В Тяжинской центральной районной библиотеке имени Н. И. Масалова свои работы землякам представил самобытный художник Николай Алексеевич Литвинцев из села Путятино.
Автор картин рассказал присутствующим о своей жизни, о семье, о творчестве, которым занимается с ранней юности. На полотнах изображены пейзажи, портреты родных и близких живописца, предметы быта.
Выставка «Отражение моей души» продлится до 1 сентября 2017 года. Все, кто интересуется живописью, могут увидеть картины в любой день недели с 10 до 18 часов, кроме субботы.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/06/2017
Культура
Тяжин
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