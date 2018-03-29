В поселке Тяжинский прошла акция, посвященная памяти погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» города Кемерово

На площадь Ленина пришли школьники, работники предприятий, организаций бюджетной сферы, представители областных и местных властей. Перед собравшимися выступили председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Совета народных депутатов Кемеровской области Галина Михайловна Соловьева, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин и настоятель храма святителя Николая Чудотворца поселка Итатский Алексей Леонидович Чертков.

Участники акции почтили минутой молчания память жертв трагедии. К импровизированному мемориалу люди приносили цветы и детские игрушки, зажигали поминальные лампады и свечи. Как символ светлых душ детей, их родителей и тех, кто погиб спасая других, в небо были запущенны воздушные шары.