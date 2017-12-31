В поселке Тяжинский прошла предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка

У жителей районного центра была возможность приобрести продукты к новогоднему столу по ценам на 10-15 % ниже рыночных.
Владельцы личных подсобных хозяйств предлагали землякам мясо, мед. ООО «Совхоз «Тяжинский» развернуло торговлю молочной продукцией. На ярмарку также приехали представители колбасного цеха «Бекон» из города Мариинска. В торговых рядах можно было приобрести и фрукты.
Организаторы ярмарки выставили 6 дополнительных столов. Пиломатериал для их изготовления безвозмездно предоставил индивидуальный предприниматель Михаил Тимофеевич Кудринский. По распоряжению директора Тяжинского агропромышленного техникума Олега Алексеевича Белинского столы сделали студенты. К месту проведения ярмарки они были доставлены при содействии директора ООО «РТП» Николая Григорьевича Алексеенко.
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