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В поселке Яшкино от удара током погиб 9-летний ребенок

Сегодня, 18 августа, в поселке Яшкино Кемеровской области – Кузбасса в результате удара электрическим током погиб мальчик 2013 года рождения.

Предварительно установлено, что ребенок залез на трансформаторную будку и случайно задел электрические провода. От полученного удара электрическим током несовершеннолетний погиб.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал прокурор Яшкинского района Василий Меркулов.

Прокуратурой области по данному факту организована проверка соблюдения требований законодательства об опеке и попечительстве, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также прокуратурой будет дана оценка действиям собственника электрической подстанции в части обеспечения ее безопасности.

По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура области взяла на контроль ход процессуальной проверки.

 

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Яшкино
kuzbassnews.ru
18/08/2022
Происшествия
Яшкино

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