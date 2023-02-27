В последний день февраля 2023 года УПК РФ дополняется нормой, расширяющей права лиц, содержащихся под стражей

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, вступающие в силу 28 февраля 2023 года, приняты в целях реализации Постановления Конституционного суда Российской Федерации от 19 апреля 2022 года № 16-П, разрешившего обжаловать отказ суда о направлении содержащегося под стражей подсудимого на медицинское освидетельствование до вынесения приговора.

Ранее апелляционное обжалование отказа суда о направлении содержащегося под стражей подсудимого на медосвидетельствование для установления у него заболевания, препятствующего его содержанию под стражей, было возможно лишь одновременно с обжалованием приговора или иного итогового судебного решения по уголовному делу.

С таким порядком обжалования отказа суда о направлении содержащегося под стражей подсудимого на вышеуказанное медицинское освидетельствование не согласилась Нина Мургина, осуждённая в декабре 2021 года Центральным районным судом г.Калининграда по части третьей и четвёртой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В ходе предварительного расследования и в процессе рассмотрения уголовного дела в суде ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Избранную меру пресечения она неоднократно и безуспешно оспаривала, ссылаясь на препятствие её содержания под стражей по причине болезни сердца. Не удалось ей оспорить и отказ суда о направлении её на медицинское освидетельствование, поскольку федеральное законодательство не допускает обжалование такого вида решений до вынесения приговора по уголовному делу. Посчитав, что такое ограничение противоречит Конституции Российской Федерации, Нина Мургина обжаловала соответствующие нормы УПК РФ в Конституционный Суд Российской Федерации.

19 апреля 2022 года Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев жалобу Мургиной, указал, что невозможность для подсудимого обжаловать отказ суда о направлении на медосвидетельствование до приговора влечёт отложение этого вопроса на длительное время. «Задержка в решении жизненно важной для подсудимого проблемы противоречит предназначению медицинского освидетельствования как гарантии права на жизнь, а также обессмысливает право на судебную защиту», – указывала в апреле 2022 года пресс-служба Конституционного Суда Российской Федерации.

Тогда же федеральному законодателю было указано внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения.

В результате 28 февраля 2023 года вступают в силу соответствующие изменения в частью третью статьи 389.2 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации («Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию»).

Согласно внесённым изменениям, судебные постановления или определения об отказе в направлении лица, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, на медицинское освидетельствование на предмет наличия у него тяжёлого заболевания, препятствующего его содержанию под стражей, могут быть обжалованы в апелляционном порядке до вынесения итогового судебного решения.

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