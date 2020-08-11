В Яшкино бойцы Росгвардии задержали злоумышленника, который напал на дворника

В утреннее время в посёлке Яшкино экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию о нападении на 58-летнего местного жителя.

На месте происшествия потерпевший пояснил, что производил уборку территории, когда к нему подошёл неизвестный и затеял конфликт. Незнакомцу якобы не понравилось, что дворник подобрал лежащий на земле строительный материал, который принадлежал ему. В результате злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего, отнял сотовый телефон и скрылся.

Установив приметы подозреваемого, стражи правопорядка приступили к поискам. Неподалеку от места происшествия на строительной площадке бойцы обнаружили и задержали гражданина, подходящего под описание. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 49-летний кузбассовец. Потерпевший опознал обидчика.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.