В пожаре в Кемеровском районе погибли три человека

4 января около 5 часов утра в поселке Разведчик Кемеровского района после тушения пожара в одном из частных домов были обнаружены тела 41-летней женщины, 32- и 37-летнего мужчин.

По предварительной информации, накануне сожители в компании знакомого употребляли спиртное у себя в частном доме. Ночью соседи заметили, что дом горит, вызвали пожарных.

Спасатели ликвидировали возгорание, обнаружили в помещении тела потерпевших. Установлено, что возгорание началось на крыльце дома, где обнаружено ведро с золой.