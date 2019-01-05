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В пожаре в Кемеровском районе погибли три человека

4 января около 5 часов утра в поселке Разведчик Кемеровского района после тушения пожара в одном из частных домов были обнаружены тела 41-летней женщины, 32- и 37-летнего мужчин.

По предварительной информации,  накануне сожители в компании знакомого употребляли спиртное у себя в частном доме. Ночью соседи заметили, что дом горит, вызвали  пожарных.

Спасатели ликвидировали возгорание, обнаружили в помещении тела потерпевших. Установлено, что возгорание началось на крыльце дома, где обнаружено ведро с золой.

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05/01/2019
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