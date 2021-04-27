В преддверии 9 мая в Новокузнецке пройдет федеральная акция #ПомнимВместе. Акция, символизирующая общую память всех поколений о подвиге Великой Победы, стартовала 24 апреля и охватит более 3 000 ветеранов по всей стране.
С 26 апреля до 9 мая сотрудники БФ «Система», компаний МТС, Cosmos Hotel Group, ГК «Элемент», Segezha Group, Агрохолдинга «СТЕПЬ», БЭСК, «Бизнес-Недвижимость» начнут поздравят ветеранов во многих регионах России. Акция пройдет как в центральных городах, так и в небольших хуторах и поселках, где проживают ветераны. Волонтеры компаний-участниц акции приготовили свои подарки ветераном ВОВ.
27/04/2021
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