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В преддверии 9 мая в Новокузнецке пройдет федеральная акция #ПомнимВместе

В преддверии 9 мая в Новокузнецке пройдет федеральная акция  #ПомнимВместе. Акция, символизирующая общую память всех поколений о подвиге Великой Победы, стартовала 24 апреля и охватит более 3 000 ветеранов по всей стране.

С 26 апреля до 9 мая сотрудники БФ «Система», компаний МТС, Cosmos Hotel Group, ГК «Элемент», Segezha Group, Агрохолдинга «СТЕПЬ», БЭСК, «Бизнес-Недвижимость» начнут поздравят ветеранов во многих регионах России. Акция пройдет как в центральных городах, так и в небольших хуторах и поселках, где проживают ветераны. Волонтеры компаний-участниц акции приготовили свои подарки ветераном ВОВ.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
27/04/2021
Общество
Новокузнецк

Новости Кузбасса

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