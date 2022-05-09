В преддверии Дня Победы в Тяжинском округе прошли различные мероприятия

В округе проживают 75 тружеников тыла и 1 жительница блокадного Ленинграда. В честь праздника каждый из них получит целевую премию от Правительства Кузбасса, открытки с поздравлениями от губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева, главы Тяжинского муниципального округа Виктора Ефремовича Сереброва и продуктовый набор.

Для самых маленьких жителей поселка Тяжинский прошел митинг, посвященный празднованию Великой Победы. В торжественном мероприятии приняли участие воспитанники пяти дошкольных образовательных учреждений окружного центра. Детсадовцы прошли в Бессмертном полку с фотографиями своих родственников – фронтовиков. Затем малыши несли вахту памяти у мемориального комплекса землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В ресурсном центре на базе Тяжинской центральной окружной библиотеки имени Н. И. Масалова для молодогвардейцев и студентов агропромышленного техникума состоялась встреча с самобытными поэтами «Память сильнее времени». Мероприятие приурочено к 77-й годовщине Победы над фашизмом. Тамара Васильевна Вылегжанина и Галина Николаевна Зубцова читали свои стихи о Победе, о Герое Кузбасса Николае Ивановиче Масалове, о своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также ребятам были представлены поэтические сборники, выпущенные сектором краеведения библиотеки.

В Кубитетской основной школе прошел урок мужества «Бессмертный подвиг наших земляков», на который были приглашены жители села - «дети войны». Нина Федоровна Алфимова рассказала ребятам о тяжелом детстве годы войны и в послевоенное время. Женщина дала наказ молодому поколению. Ребята читали стихи, рассказывали о героях-земляках. Мероприятие закончилось исполнением песни «День Победы».

В читальном зале Тяжинской центральной окружной библиотеки имени Н. И. Масалова состоялся час поэзии «Великая война – Великая Победа». Специалисты рассказали активистам ветеранского движения о творчестве поэтов – участников войны: Константина Симонова, Ольги Берггольц, Юлии Друниной, Александра Твардовского, Булата Окуджавы и других. Библиотекари познакомили ветеранов с историей создания песен «Священная война», «Катюша», «Огонек», «Землянка».

Музыкальный руководитель Наталья Сергеевна Чабанова провела для воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних праздничную программу «Поклонимся великим тем годам». С помощью видеороликов и слайдовой презентации подростки смогли представить всю тяжесть невзгод и лишений, выпавших на долю наших предков в 1941-1945 годах. Ребят особенно заинтересовали истории подвигов детей-героев Великой Отечественной войны: Бори Кулешина, Аркадия Каманина, Лени Голикова, Зины Портновой и других. Дети прочитали стихи о войне и Великой Победе, исполнили песни.