В преддверии Пасхи в Кузбассе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

30 апреля, в регионе пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Продукцию местных производителей можно будет приобрести в Анжеро-Судженске, Белове, Кемерове, Киселевске, Междуреченске, Новокузнецке и Прокопьевске.
Жители смогут приобрести пасхи, куличи, яйцо, а также мясную, молочную и рыбную продукцию, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия по сниженным ценам.
Так, в Кемерове ярмарка пройдет с 09:30 до 14:00 на площади Советов. Помимо продовольственной продукции и саженцев здесь будут представлены работы кузбасских мастеров декоративно-прикладного творчества. Традиционно кемеровчане и гости города смогут подкрепиться кашей и горячим чаем. Волонтеры помогут пожилым людям донести сумки с покупками до остановки общественного транспорта.
Уточнить место и время проведения ярмарок можно в администрациях муниципалитетов.
Фото из открытых источников
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Ветер обещают юго-восточный с порывами до 13 м / с. В Кемерове ночью ожидается температура - 1, + 1...
|
В Кузбассе в пятницу, 30 апреля, пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки, приуроченные к...
|
За первый квартал 2021 года в Кузбассе родились 5 497 человек, а умерли 10 749. Статистические...
|
Женщина решила выкидывать ненужный хлам прямо с балкона. Как рассказали в социальных сетях очевидцы...