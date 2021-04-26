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В преддверии Пасхи в Кузбассе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

30 апреля, в регионе пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Продукцию местных производителей можно будет приобрести в Анжеро-Судженске, Белове, Кемерове, Киселевске, Междуреченске, Новокузнецке и Прокопьевске.

Жители смогут приобрести пасхи, куличи, яйцо, а также мясную, молочную и рыбную продукцию, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия по сниженным ценам.

Так, в Кемерове ярмарка пройдет с 09:30 до 14:00 на площади Советов. Помимо продовольственной продукции и саженцев здесь будут представлены работы кузбасских мастеров декоративно-прикладного творчества. Традиционно кемеровчане и гости города смогут подкрепиться кашей и горячим чаем. Волонтеры помогут пожилым людям донести сумки с покупками до остановки общественного транспорта.

Уточнить место и время проведения ярмарок можно в администрациях муниципалитетов.

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
26/04/2021
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