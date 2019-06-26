В пришкольных лагерях Тяжинского района прошел тематический урок по безопасности дорожного движения

В Кузбассе стало меньше молодёжи Неожиданным, например, стало соотношение полов: на начало 2019 года на 1000 мужчин в возрасте от 16...

Умер известный новокузнецкий журналист и предприниматель Юрий Чурсин На 74-м году жизни скончался новокузнецкий журналист, предприниматель, фотограф и бард Юрий Чурсин...

Впервые Кузбасс посетил образцово-показательный оркестр Росгвардии Гостями праздничного концерта стали представители областной и городской администраций, силовых...