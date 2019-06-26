В пришкольных лагерях Тяжинского района прошел тематический урок по безопасности дорожного движения
Такие занятия проведены по инициативе отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района совместно с представителями ОГИБДД МВД России по Тяжинскому району и активистами ВОО «Российское движение школьников» в пришкольных лагерях Староурюпской, Кубитетской, Новоподзорновской, Тисульской, Ступишинской и Нововосточной школ.
Инспекторы рассказали ребятам об основных правилах дорожного движения, о правилах езды на велосипеде, а также привели статистические данные о дорожно-транспортных происшествиях с пешеходами в Кузбассе и районе. Участники агитбригады активистов РДШ в игровой форме провели для ребят познавательную программу. Отдельно, обсуждалась тема безопасности на воде.
26/06/2019
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