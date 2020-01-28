В Прокопьевске бойцы Росгвардии по горячим следам задержали злоумышленника, который напал с ножом на горожанина
Утром в Прокопьевске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны вблизи торгового центра заметил лежащего на снегу мужчину с ножевым ранением. Для пострадавшего бойцы вызвали бригаду скорой помощи.
Бойцы выяснили, что на 43-летнего мужчину напал неизвестный с ножом и, ранив его, скрылся на автомобиле «Лада Гранта». В городе был введен план «Перехват». На розыск злоумышленника были ориентированы сотрудники правоохранительных органов, задействованные в системе единой дислокации. В ходе поисков экипаж Росгвардии обнаружил и задержал подозреваемого на городском СТО. Он был передан правоохранителям.
Предварительно установлено, будто причиной инцидента стало то, что потерпевший подошел к автомобилисту и стал нецензурно выражаться в его адрес.
В настоящее время потерпевший госпитализирован, ему потребовалось оперативное вмешательство.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Кемеровские следователи закончили расследование инцидента на железнодорожных путях, который...
|
Компания «ДА Пицца Проджект Краснодар», представляющая бренд Yes Pizza, выиграла суд против...
|
Заместитель главы Кемерова покинул свой пост. Речь идёт о Сергее Прозорове, который работал в...
|
В Кемерове пройдет снег, температура днем не опустится ниже - 2°С. – В метель, при ухудшении...