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В Прокопьевске бойцы Росгвардии по горячим следам задержали злоумышленника, который напал с ножом на горожанина

    Утром в Прокопьевске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны вблизи торгового центра заметил лежащего на снегу мужчину с ножевым ранением. Для пострадавшего бойцы вызвали бригаду скорой помощи.

    Бойцы выяснили, что на 43-летнего мужчину напал неизвестный с ножом и, ранив его, скрылся на автомобиле «Лада Гранта». В городе был введен план «Перехват». На розыск злоумышленника были ориентированы сотрудники правоохранительных органов, задействованные в системе единой дислокации. В ходе поисков экипаж Росгвардии обнаружил и задержал подозреваемого на городском СТО. Он был передан правоохранителям.

    Предварительно установлено, будто причиной инцидента стало то, что потерпевший подошел к автомобилисту и стал нецензурно выражаться в его адрес.

    В настоящее время потерпевший госпитализирован, ему потребовалось оперативное вмешательство. 

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
28/01/2020
Происшествия
Прокопьевск
Новости Кузбасса

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