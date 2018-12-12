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В Прокопьевске будут судить водителя, по вине которого в ДТП погибла его беременная жена

Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего прокопчанина, по вине которого в ДТП погибла его беременная супруга.

В минувшем июле на улице Проспектной в Прокопьевске столкнулись ВАЗ-2110 и учебный автомобиль  «Датсун Ми-До» под управлением ученика.

В результате ДТП погибла 23-летняя беременная женщина - жена водителя отечественной машины. Кроме того, находившийся в иномарке инструктор автошколы получил повреждения, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью.Ряд экспертиз показали, что водитель ВАЗа превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с «Датсун».

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kuzbassnews.ru
12/12/2018
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