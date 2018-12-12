В Прокопьевске будут судить водителя, по вине которого в ДТП погибла его беременная жена

Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего прокопчанина, по вине которого в ДТП погибла его беременная супруга.



В минувшем июле на улице Проспектной в Прокопьевске столкнулись ВАЗ-2110 и учебный автомобиль «Датсун Ми-До» под управлением ученика.



В результате ДТП погибла 23-летняя беременная женщина - жена водителя отечественной машины. Кроме того, находившийся в иномарке инструктор автошколы получил повреждения, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью.Ряд экспертиз показали, что водитель ВАЗа превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с «Датсун».