В Прокопьевске двое детей погибли в реке

17 марта около 23 часов в полицию Прокопьевска поступило сообщение о безвестном исчезновении двоих детей, в возрасте 6 и 7 лет.
Тела детей были обнаружены в реке, протекающей рядом с их домом, во время поисковых мероприятий.
По информации СУ СК по Кемеровской области, семья проживает в частном доме на берегу реки и днем дети без присмотра гуляли на приусадебном участке. Около 18 часов мать заволновалась, что ребятишек нигде нет. Стала самостоятельно их искать, однако безрезультатно.
После чего женщина обратилась за помощью в полицию.
Следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в числе которых дети могли скатиться к воде с возвышенности, не сумев затормозить. Также они могли слишком близко подойти к краю реки, лед просто обломился. В рамках расследования уголовного дела будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти погибших.
Фото из открытых источников.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Кемеровский облсуд отклонил апелляционную жалобу экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева на решение...
|
Губернатор наградил доктора медицинских наук Орденом «Почета Кузбасса». «Мы получили множество...
|
В Кузбассе планируют прекратить деятельность угольных погрузок, которые находятся в черте городов...
|
В Кузбассе может появиться метро. Речь идёт о строительстве надземного метро, которое намного...