В Прокопьевске двое детей погибли в реке

17 марта около 23 часов в полицию Прокопьевска поступило сообщение о безвестном исчезновении двоих детей, в возрасте 6 и 7 лет.

Тела детей были обнаружены в реке, протекающей рядом с их домом, во время поисковых мероприятий.

По информации СУ СК по Кемеровской области, семья проживает в частном доме на берегу реки и днем дети без присмотра гуляли на приусадебном участке. Около 18 часов мать заволновалась, что ребятишек нигде нет. Стала самостоятельно их искать, однако безрезультатно.

После чего женщина обратилась за помощью в полицию.

Следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в числе которых дети могли скатиться к воде с возвышенности, не сумев затормозить. Также они могли слишком близко подойти к краю реки, лед просто обломился. В рамках расследования уголовного дела будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти погибших.

Фото из открытых источников.