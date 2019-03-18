Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Прокопьевске двое детей погибли в реке

17  марта  около 23 часов в полицию Прокопьевска поступило сообщение о безвестном исчезновении двоих детей, в возрасте 6 и 7 лет.

Тела детей были обнаружены в реке, протекающей рядом с их домом, во время поисковых мероприятий.

По информации СУ СК по Кемеровской области, семья проживает в частном доме на берегу реки и днем дети без присмотра гуляли на приусадебном участке. Около 18 часов мать заволновалась, что ребятишек нигде нет. Стала самостоятельно их искать, однако безрезультатно.

После чего женщина обратилась за помощью  в полицию.

Следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в числе которых дети могли скатиться к воде с возвышенности, не сумев затормозить. Также они могли слишком близко подойти к краю реки, лед просто обломился. В рамках расследования уголовного дела будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти погибших.

 

 

Фото из открытых источников.

Происшествия
Топ
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
18/03/2019
Происшествия
Топ
Прокопьевск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Аман Тулеев окончательно проиграл дело о клевете
Кемеровский облсуд отклонил апелляционную жалобу экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева на решение...
Спустя почти год после «Зимней вишни»: награда нашла своего героя
Губернатор наградил доктора медицинских наук Орденом «Почета Кузбасса». «Мы получили множество...
Власти Кузбасса устроят неприятности недобросовестным угольщикам
В Кузбассе планируют прекратить деятельность угольных погрузок, которые находятся в черте городов...
«Есть большая потребность»: в Кузбассе может появиться метрополитен
В Кузбассе может появиться метро. Речь идёт о строительстве надземного метро, которое намного...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus