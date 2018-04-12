В Прокопьевске двое мужчин похитили в магазине платежный терминал

Ночью в прокопьевскую полицию позвонила продавец круглосуточного магазина: двое неизвестных вынесли из торгового зала платежный терминал.
Оказалось, что ночью в магазин зашли двое мужчин и попросили продать им пиво. Получив отказ, они подбежали к мультикассе, отключили ее от сети питания, вынесли на улицу и скрылись.
Полицейские обнаружили похищенный аппарат за зданием магазина. Налетчики бросили платежный терминал, не успев его вскрыть.
Личности грабителей были установлены. Одного из злоумышленников задержал экипаж патрульно-постовой службы. Тем временем его ранее неоднократно судимый подельник пришел на отметку в инспекцию по исполнению наказания, где также был задержан.
Похищенный платежный терминал сотрудники полиции вернули законному владельцу.
Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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