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В Прокопьевске двое мужчин похитили в магазине платежный терминал

Ночью в прокопьевскую полицию позвонила продавец круглосуточного магазина:  двое неизвестных вынесли из торгового зала платежный терминал.

Оказалось, что ночью в магазин зашли двое мужчин и попросили продать им пиво. Получив отказ, они подбежали к мультикассе, отключили ее от сети питания, вынесли на улицу и скрылись.

Полицейские обнаружили похищенный аппарат за зданием магазина. Налетчики бросили платежный терминал, не успев его вскрыть.

Личности грабителей были установлены. Одного из злоумышленников задержал экипаж патрульно-постовой службы. Тем временем его ранее неоднократно судимый подельник пришел на отметку в инспекцию по исполнению наказания, где также был задержан.

Похищенный платежный терминал сотрудники полиции вернули законному владельцу.

 

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

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kuzbassnews.ru
12/04/2018
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