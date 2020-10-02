В Прокопьевске мужчина погиб под колесами электропоезда

В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово поступило сообщение о травмировании мужчины в районе 5 пикета, 342 км, перегона станции «Зеньково - Прокопьевск».

Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что машинист электропоезда во избежание наезда на мужчину применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось. 35-летний житель поселка Школьный переходил железнодорожное полотно в неустановленном месте и не реагировал на подаваемые машинистом сигналы, в следствии чего был сбит подвижным составом поезда.

Транспортная полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Переходить железнодорожные пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров. Недопустимо появление на объектах транспортного комплекса в состоянии алкогольного опьянения, прослушивание музыки через наушники при переходе через железнодорожные пути.