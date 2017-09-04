В Прокопьевске мужчина убил сына и своячницу

Ночью второго сентября в Прокопьевске на телефон жительницы частного сектора позвонил муж и сообщил, что убил их 14-летнего сына и ее 27-летнюю сестру.
Женщина в это время была в гостях у соседей, а дома, под присмотром 27-летней тети оставались пятеро детей – трое прокопчанки и двое ее сестры. Получив тревожный звонок, женщина вместе с соседями побежала в дом. Самые страшные подозрения оправдались – в доме они обнаружили тела погибших с ножевыми ранениями.
Злоумышленник с места преступления скрылся.
По факту убийства двух лиц Следователи выясняют мотивы преступления, собирается характеризующий материал на потерпевших и подозреваемого.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления..
Расследование уголовного дела продолжается.
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