В Прокопьевске открыли модельную библиотеку

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После модернизации в Прокопьевске, на базе школы №31 поселка Маганак, заработала библиотека №17 «Островок знаний» Центральной библиотечной системы города. Ее смогут посещать более 2 тысяч читателей.
В этом году учреждение стало победителем дополнительного конкурсного отбора министерства культуры РФ. В рамках нацпроекта библиотека получила 5 млн рублей из федерального бюджета на закупку современного оборудования, обновление книжного фонда, косметический ремонт помещения и повышение квалификации персонала.
15/12/2020
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