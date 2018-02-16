В Прокопьевске отметят масленицу

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18 февраля в Прокопьевске на площади спортивного комплекса «Снежинка» пройдут масленичные гуляния.
Гостей праздника ожидают аттракционы «Бой мешками», «Гусеница», «Лыжный поезд», «Кольцеброс», «Бег в мешках», «Перетягивание каната».
Впервые, состоится мастер-класс «В гостях у Бабы-Яги» по изготовлению масленичных кукол.
Изюминками праздника станут станет приезд «Весны» на санях для вступления в свои права, а также традиционный ледяной столб с призами.
Новшеством в этом году будет "дерево счастья", его секрет в "кризисном" скворечнике, в который прокопчане смогут положить записки со всем негативом, накопленным за год, и всё плохое уйдёт бесследно, сгорая в огне вместе с чучелом Масленицы.
16/02/2018
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