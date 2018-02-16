В Прокопьевске отметят масленицу

18 февраля в Прокопьевске на площади спортивного комплекса «Снежинка» пройдут масленичные гуляния.

Гостей праздника ожидают аттракционы «Бой мешками», «Гусеница», «Лыжный поезд», «Кольцеброс», «Бег в мешках», «Перетягивание каната».

Впервые, состоится мастер-класс «В гостях у Бабы-Яги» по изготовлению масленичных кукол.

Изюминками праздника станут станет приезд «Весны» на санях для вступления в свои права, а также традиционный ледяной столб с призами.

Новшеством в этом году будет "дерево счастья", его секрет в "кризисном" скворечнике, в который прокопчане смогут положить записки со всем негативом, накопленным за год, и всё плохое уйдёт бесследно, сгорая в огне вместе с чучелом Масленицы.