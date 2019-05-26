В Прокопьевске полицейские провели в подшефной школе военно-спортивную игру «Зарница»

Накануне, прокопьевские полицейские встретились с ребятами 5 - 9 классов подшефной школы №3 на Ясной Поляне и провели для них игру "Зарница". В качестве судей выступили профессионалы - сотрудники органов внутренних дел, пожарной охраны, студенты медицинского колледжа, прокопьевского электромашиностроительного техникума и техникума физической культуры.
участники представили на суд жюри свое умение ходить строем, выполнять повороты, перестроения на месте и в движении. Слаженность действий, внешний вид и выбор песни — все это учитывалось при выставлении оценки.
На следующих этапах игры ребята продемонстрировали меткость в метании дротиков, знания в истории Отечества в интеллектуальной викторине, преодолевали полосу препятствий, на время облачались в форму пожарной охраны, а также правильно и быстро оказывали первую доврачебную помощь. На станции «Основы безопасности жизнедеятельности» по команде «Газы!» участники, надев противогаз, проходили дистанцию в 2 метра и передавали эстафету другому участнику. Время и качество выполнения задания оценивали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.
Также команды отвечали на вопросы сотрудника ГИБДД о дорожных ловушках и правилах безопасного поведения на проезжей части.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области
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