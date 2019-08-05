В Прокопьевске полицейские задержали студента, который за 10 минут ограбил двух женщин

Ночью 4 августа в полицию Прокопьевска за помощью обратились две горожанки: на улице неизвестный похитил у них золотую и серебряную цепочки. Полицейские выяснили, что оба места совершения преступлений находились недалеко друг от друга, к тому же в обоих случаях потерпевшие описывали одного и того же незнакомца в спортивном костюме.

По подозрению в совершении уличных грабежей полицейские задержали 17-летнего студента одного из техникумов Киселевска. Выяснилилось, что он отдыхал в одном из прокопьевских баров, а затем решил прогуляться по городским улицам. Заметив на шее горожанки золотую цепочку, злоумышленник напал на девушку, забрал ювелирное украшение, некоторое время скрывался в гаражном массиве, затем встретил женщину, которую также ограбил. На такси он уехал домой и сдал похищенное в ломбард.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до 7 лет лишения свободы. На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Кроме того, полицейские привлекли к ответственности и мать несовершеннолетнего студента. В отношении нее составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», которая влечет в качестве наказания административный штраф в размере до 500 рублей.

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