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В Прокопьевске прошел научный фестиваль для школьников «Удивительный техномир»

В рамках Дней российской науки в Кузбассе преподаватели Государственной сельскохозяйственной академии познакомили старшеклассников с новейшими разработками ученых региона в сфере сельского хозяйства, а также провели мастер-классы.

Фестиваль проходил в школе села Терентьевское. В локации «Пищевая химия» дети научились определять количество крахмала в продуктах, например, в йогуртах и майонезе, а также узнали о натуральных консервантах. На площадке «Робототехника» ребята управляли сельскохозяйственной техникой — роботами-погрузчиками. Также им рассказали, какие роботы уже есть на современных сельхозпроизводствах Кузбасса.

В локации «Моделирование» школьники вместе с преподавателями изготовили на промышленном 3D-принтере макет герба Прокопьевского округа, а также попробовали работать с разными IT-программами. На четвертой площадке прошли интеллектуальные конкурсы и викторины на тему сельского хозяйства. Участники решали задачи по финансовой грамотности в агробизнесе, соревновались в знании агрокультур, сельскохозяйственных животных Кузбасса, узнавали особенности ухода за ними.

Образование
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Прокопьевск
kuzbassnews.ru
13/02/2021
Образование
Топ
Прокопьевск
Новости Кузбасса

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