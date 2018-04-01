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В Прокопьевске прошла церемония закрытия региональной выставки-конкурса «Кукольный вернисаж»

Такая масштабная кукольная выставка в культурно-выставочном центре «Вернисаж» экспонировалась уже в шестой раз. В этом году событие посвящено 75-летию Кемеровской области.
Здесь можно было познакомиться с творчеством профессиональных художников и мастеров-любителей из городов Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Киселевск, Междуреченск, Белово, Мариинск и Тяжинского района.
Организаторами региональной выставки-конкурса выступили Кемеровский областной центр народного творчества и досуга и управление по культуре администрации города Прокопьевска. Основная задача конкурса – выявление новых талантливых мастеров-куклоделов, содействие участию их в творческой жизни Кузбасса и России.
Конкурсные работы были представлены в различных номинациях: авторская коллекционная кукла, сувенирная кукла, традиционная обрядовая кукла, тильды, мягкая игрушка, декоративная кукла.
Главными критериями оценки при отборе творческих работ послужили уровень мастерства, владение выбранной техникой, качество изготовления, художественная выразительность, единство стилевого, художественного и образного решения изделия, использование народных традиций, приемов, композиционное решение работы, оригинальный авторский замысел.
Эта выставка продемонстрировала многообразие мира рукотворной куклы. Все они по-своему уникальны, создаются в единственном экземпляре. На создание одного шедевра у мастеров кукольников уходят недели, а порой и месяцы. В Кузбассе (согласно областной картотеке) более 270 мастеров, которые занимаются изготовлением куклы: обрядовой, декоративной, театральной, сувенирной, авторской коллекционной и др.
В культурно-выставочном центре «Вернисаж» были награждены мастера-куклоделы, участники выставки. Преподаватель Тяжинской детской художественной школы № 13 Наталья Николаевна Емельянова стала лауреатом выставки.

Культура
Прокопьевск
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/04/2018
Культура
Прокопьевск
Тяжин
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