Комментарии

17 декабря с 10.00 до 17.00 в культурно-выставочном центре «Вернисаж» в Прокопьевске пройдет выставка кошек.
На выставке можно будет увидеть более 12 пород домашней кошки. Посетители смогут посмотреть на самых больших домашних кошек Мейн-кун, домашних леопардов Бенгалов, экзотических голых Сфинксов, тяжеловесных плюшевых кошек-подушек Британских, милейших шотландских Вислоушек и многих других.
14/12/2017
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