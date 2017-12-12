В Прокопьевске расчистили русло реки Аба

В Прокопьевске завершилась расчистка реки Аба. Согласно схеме комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Оби по проблеме «Негативное воздействие вод» специалисты санкт-петербургской компании «НПП «ШЕЛЬФ» с 2015 года очистили 24 км русел рек Аба и Киня.

Основная часть работ – 23 км – проводилась на реке Аба. Специалисты «выпрямили» извилистое речное русло, отвели воду от жилой застройки и огородов, спланировали береговые откосы с вырубкой старых деревьев и кустарников. Общая стоимость работ составила более 73 млн рублей.

Длина реки Аба 75 км. В её бассейне расположены города Киселевск, Прокопьевск, Новокузнецк, где действуют крупные промышленные предприятия.