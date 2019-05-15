В Прокопьевске разыскивают пропавшую 19-летнюю девушку

Крупный кузбасский разрез может стать банкротом Один из банков требует признать банкротом разрез «Краснобродский Южный». Причина - долг в 8,5...

Кузбасским шахтерам повысили пенсию Пенсия горняков в Кемеровской области увеличилась. Средний размер доплаты составит 4158,43 рублей.

Международный терминал аэропорта Кемерова снесут Международный терминал кемеровского аэропорта снесут к осени 2019 года. На его месте планируют...