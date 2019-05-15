В Прокопьевске разыскивают пропавшую 19-летнюю девушку

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Полиция Прокопьевска разыскивает без вести пропавшую Гетманову Анастасию Александровну, 12.01.2000 года рождения, которая 5 мая 2019 года ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Приметы: на вид 20 лет, среднего телосложения, рост 160 см, волос кудрявый, глаза карие. Особые приметы: родинка около правого уха. Была одета: куртка демисезонная в клетку коричневого цвета с капюшоном, футболка черная с надписью, джинсы черные, ботинки темно-коричневые. Полицейские просят граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8(3846) 61-47-54, либо «02» (102 – с мобильного). Анонимность гарантирована. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области
15/05/2019
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