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В Прокопьевске разыскивают пропавшую 19-летнюю девушку

Полиция Прокопьевска разыскивает без вести пропавшую Гетманову Анастасию Александровну, 12.01.2000 года рождения, которая 5 мая 2019 года ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Приметы: на вид 20 лет, среднего телосложения, рост 160 см, волос кудрявый, глаза карие. Особые приметы: родинка около правого уха. Была одета: куртка демисезонная в клетку коричневого цвета с капюшоном, футболка черная с надписью, джинсы черные, ботинки темно-коричневые. Полицейские просят граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8(3846) 61-47-54, либо «02» (102 – с мобильного). Анонимность гарантирована.   Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области

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kuzbassnews.ru
15/05/2019
Происшествия
Топ
Прокопьевск
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