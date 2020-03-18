В Прокопьевске росгвардейцы поблагодарили пенсионерку, выдавшую незаконное газовое оружие покойного супруга
В Прокопьевске 61-летняя местная жительница выдала правоохранителям незарегистрированный газовый пистолет немецкого производства, который она обнаружила в гараже покойного супруга. Во время уборки вещей пенсионерка наткнулась на оружие, о существовании которого она не знала. Обнаружив в СМИ сообщение о проводимой в области профилактической операции, женщина принесла незаконную находку правоохранителям.
Инспекторы лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии выражают благодарность сознательной прокопчанке. В настоящий момент проводится проверка, по окончанию которой может быть принято решение о выплате пенсионерке денежного вознаграждения в размере 2 000 рублей.
Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В областном департаменте охраны здоровья населения рассказали, как именно медики выявляют...
|
В Кемерове судебные приставы приостановили деятельность шашлычной на 60 суток. Сообщается, что...
|
В областном департаменте охраны здоровья населения рассказали, как именно медики выявляют...
|
Для обратной связи существуют интернет-площадки, где можно отслеживать, комментировать, а также...