В Прокопьевске росгвардейцы поблагодарили пенсионерку, выдавшую незаконное газовое оружие покойного супруга

В Прокопьевске 61-летняя местная жительница выдала правоохранителям незарегистрированный газовый пистолет немецкого производства, который она обнаружила в гараже покойного супруга. Во время уборки вещей пенсионерка наткнулась на оружие, о существовании которого она не знала. Обнаружив в СМИ сообщение о проводимой в области профилактической операции, женщина принесла незаконную находку правоохранителям.

Инспекторы лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии выражают благодарность сознательной прокопчанке. В настоящий момент проводится проверка, по окончанию которой может быть принято решение о выплате пенсионерке денежного вознаграждения в размере 2 000 рублей.

Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!