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В Прокопьевске росгвардейцы рассказали, как стать владельцем оружия

    В Прокопьевске съемочная группа городского телевидения ТРК 27 Плюс побывала на экзамене на право ношения гражданского оружия. Инспектор лицензионно-разрешительного подразделения Росгвардии лейтенант полиции Андрей Иванов рассказал журналистам, что нужно сделать, чтобы стать законным владельцем огнестрельного оружия:

    «Каждому гражданину желающему приобрести оружие необходимо сдать экзамен по его безопасному владению, - рассказал офицер Росгвардии, - в него входит теоретическая и практическая части».

    В ходе тестов у будущих владельцев проверяют знания правил хранения и ношения оружия, а также административной и уголовной ответственности за неправильное использование. После этого на практическом экзамене в тире сотрудники Росгвардии проверяют у граждан навыки стрельбы. В случае успешной сдаче, граждане получают лицензию на оружие сроком до полугода, документы на продление которой нужно подавать за месяц до истечения срока.

    Росгвардия Кузбасса также напоминает, что за нарушение правил хранения и ношения оружия владелец может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной.

     Кроме этого, граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Им также выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы

Общество
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
11/08/2020
Общество
Прокопьевск
Новости Кузбасса

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