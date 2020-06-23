В Прокопьевске росгвардейцы задержали подозреваемых, которые избили посетителей магазина

В вечернее время в Прокопьевске к экипажу Росгвардии вневедомственной охраны на маршруте патрулирования обратилась местная жительница. Она рассказала стражам правопорядка, что около магазина неподалеку неизвестные избили граждан.

Прибыв на указанный адрес для проверки информации, росгвардейцы обнаружили трех потерпевших со следами побоев. Ими оказались местные жители с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, тридцатилетние горожане отправились в магазин за покупками. В торговой точке между потерпевшими и двумя покупателями возник конфликт, который перерос в драку на улице. В результате неизвестные молодые люди избили горожан, после чего скрылись.

Росгвардейцы вызвали для потерпевших бригаду скорой помощи, установили приметы подозреваемых и отправились на поиски. При отработке прилегающих дворовых территорий, экипаж Росгвардии обнаружил и задержал подходящих под описание граждан с признаками алкогольного опьянения. Ими оказались 20-летний и ранее судимый 27-летний местные жители, которые признались в содеянном.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных молодых людей правоохранителям.