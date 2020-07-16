В Прокопьевске школу отремонтировали по программе «Моя новая школа»

Капитальный ремонт и переоборудование завершились в школе № 45 Прокопьевска. Крупнейшую в городе школу, рассчитанную почти на 1800 мест, модернизировали по региональной программе «Моя новая школа». Объем финансирования составил 322,8 млн рублей.



Программа «Моя новая школа» стартовала в 2019 году по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Школа № 45 в Прокопьевске стала восьмой по счету, обновленной в рамках программы.

После модернизации школа № 45 стала Городским ресурсным центром развития профессиональных компетенций школьника — по субботам все желающие школьникиПрокопьевска смогут посещать ее для занятий по направлениям «WorldSkills Juniors». Для этого в школе есть все необходимое: оборудованы цифровые лаборатории химии, физики, биологии, географии, геологии и экологии, математики и информатики, инженерные классы, класс дизайна, лингафонные кабинеты, телерадио- и издательский центры, кабинет психолога.



В школе капитально отремонтировали 42 учебных кабинета, актовый, хореографический, спортивный и тренажерный залы, бассейн, тир, столовую. На территории оборудовали универсальную спортивную площадку для волейбола, баскетбола, хоккея, мини-футбола, трибуны для зрителей, площадку для воркаута, современную полосу препятствий для занятий школьного экспериментального класса МЧС.