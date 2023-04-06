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В Прокопьевске состоялся турнир по рукопашному бою, посвященный памяти бойца СОБР Александра Владимировича Иванова

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из городов Кемерово, Прокопьевска, Белово, Междуреченска, Новокузнецка, Киселёвска, Топки и поселков Бачатский и Тяжинский.
В числе почетных гостей на церемонии открытия турнира присутствовали родные Александра Иванова - родители, супруга и дочери, брат - старший лейтенант центра специального назначения «Витязь».
Александр Иванов родился в Прокопьевске в 1986 году, закончил школу № 25 с серебряной медалью «За особые успехи в учении». С 11 лет начал заниматься каратэ (имел первый спортивный разряд), затем серьезно увлекся рукопашным боем. После окончания СибГИУ в 2009 году был призван в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации.
С 2012 года являлся военнослужащим Кемеровского специального отряда быстрого реагирования. Участник боевых действий на Северном Кавказе, участник специальной военной операции на территории Украины. В июне 2022 года майор Александр Иванов погиб при выполнении воинского долга во время СВО. Награжден Орденом Мужества (посмертно).
Тяжинский округ на соревнованиях представляли три воспитанника детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Эламана Турсунбековича Рысмендиева. Ребята достойно провели свои бои и заняли призовые места: Никита Трофимов - 1 место, Глеб Аникеев - 2 место, Тимур Плохих - 3 место.

Спорт
Белово
Кемерово
Киселевск
Междуреченск
Новокузнецк
Прокопьевск
Топки
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/04/2023
Спорт
Белово
Кемерово
Киселевск
Междуреченск
Новокузнецк
Прокопьевск
Топки
Тяжин

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