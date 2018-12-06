В Прокопьевске угнали снегоход стоимостью около 500 тысяч рублей

В прокопьевскую полицию поступило заявление о краже снегохода, который находился в недостроенном гаражном боксе.

Владелец планировал перевозить снегоход, поэтому для удобства оставил его в прицепе для легковой машины. Возле гаража полицейские нашли следы от легкового автомобиля.

Подозреваемым оказался ранее трижды судимый 33-летний местный житель- для буксировки прицепа со снегоходом он воспользовался автомобилем знакомого. После кражи собирался продать снегоход, но покупатель не вышел на связь. Тогда прицеп был вывезен на окраину района и закопан в снегу.

Сейчас изъятый снегоход вернули владельцу, а злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.