В Прокопьевске устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пешеход

26 октября около 19:00 в Прокопьевске водитель автомобиля «Ниссан Блюберд» совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм 67-летний мужчина скончался.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.
Фото из открытых источников
28/10/2019
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