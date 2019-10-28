В Прокопьевске устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пешеход

26 октября около 19:00 в Прокопьевске водитель автомобиля «Ниссан Блюберд» совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм 67-летний мужчина скончался.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.

Фото из открытых источников