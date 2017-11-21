В Прокопьевске во время косьбы газонов травмировалась женщина

Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней мастера участка МУП КДУ «Дорожное хозяйство» Прокопьевского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности).

По версии следствия, в июне 2017 года мастер дала указание подчиненной работнице выполнение работ – косьбу травы. При этом,в нарушение норм техники безопасности, мастер участка не выдала работнице защитные очки. Работы производились без применения предохранительного кожуха при использовании бензотриммера. В момент выполнения данных работ отлетевшим инородным телом был у женщины был травмирован глаз . Причиненный вред здоровью квалифицируется как тяжкий.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.