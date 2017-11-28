В Прокопьевске водитель грузовика оставил без отопления десятки домов

В Прокопьевске на улице Коммунальная, напротив дома №5 водитель грузового автомобиля наехал на компенсатор тепловых сетей, после чего, повредив теплотрассу, оставив без отопления десятки домов, уехал прочь.

Авария на теплотрассе была оперативно устранена. В кратчайшие сроки инспекторам удалось установить, что к происшествию причастен грузовой автомобиль «Мицубиси Фусо Файтер». Вскоре полицейские обнаружили транспортное средство и задержали его водителя.

По словам мужчины, после проведения работ он забыл опустить стрелу самопогрузчика, в итоге, проезжая под компенсатором теплосети, повредил его, после чего скрылся.

Все обстоятельства произошедшего, а также сумма причиненного ущерба уточняются. В отношении автомобилиста инспекторы составили административный протокол за оставление места ДТП. В качестве наказания за данное нарушение предусмотрено лишение права управления на срок от 12 до 18 месяцев, либо административный арест на срок до 15 суток.