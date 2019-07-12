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В Прокопьевске вынесен приговор за нападение на врача

12 июля в Прокопьевске вынесен приговор по уголовному делу о нападении на врача.

В сентябре 2018 года в помещении служебного  кабинета  Прокопьевской городской больницы № 3 местный житель напал на заведующую терапевтическим отделением. Он принес из дома нож и нанес им женщине 3 удара ножом в грудную клетку и руки.

Как пояснял 38-летний мужчина, он разозлился на врача из-за того, что   она не выдала ему справку на санаторно-курортное лечение, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Государственный обвинитель предложил признать мужчину виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначить  ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Центральный районный суд Прокопьевска признал подсудимого виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия (пункт «з» ч.2 ст. 112 УК РФ). Назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
12/07/2019
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