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В прокопьевских школах продолжаются уроки пенсионной грамотности

В рамках информационно-разъяснительной кампании по повышению пенсионной грамотности учащейся молодёжи, в средней школе №32 проведены занятия для учеников 10 и 11 классов. Начальник отдела перерасчета пенсий Управления ПФР в г. Прокопьевске Ирина Александровна Легостаева рассказала учащимся о действующей пенсионной системе и о возможностях формирования достойного уровня будущей пенсии.

Теперь ребята знают, зачем нужен СНИЛС, как заработать право на пенсию, из чего исчисляются пенсионные баллы и как количество баллов влияет на размер пенсии. Ирина Александровна дала рекомендации по использованию электронных сервисов ПФР, в частности Личного кабинета гражданина, а также рассказала об обучающем сайте ПФР «Школьникам о пенсиях». Посетители сайта смогут узнать интересные цифры и факты, смоделировать своё будущее, задать вопросы, проследить посты в соцсетях и т.д.

Большой интерес у ребят вызвало и мобильное приложение ПФР. Оно бесплатное, доступно на смартфонах с платформами iOS и Android. Приложение имеет красочное и понятное меню.

Школьникам подарили учебные пособия «Всё о будущей пенсии для учебы и жизни», которые полезны и взрослым для изучения основ пенсионного законодательства. Ребята проявили активность и в завершение урока они задавали много вопросов, в том числе таких: «Будет ли зачтен в стаж срок службы в армии?», «Если работодатель не будет делать отчисления?», «Что делать, если потерян СНИЛС?», «Делать ли самому отчисления в ПФР?» и т.п.

Прокопьевск
kuzbassnews.ru
05/12/2018
Прокопьевск
Новости Кузбасса
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