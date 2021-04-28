В Прокопьевском округе для подростков организовали профильную смену «Казачья доблесть»

На базе круглогодичного загородного лагеря «Юность» в поселке Керлегеш открылась специализированная смена «Казачья доблесть». В течение недели 20 старшеклассников будут изучать военное искусство, быт и историю кузбасского казачества. Такие смены в округе организовывают один раз в полгода.
«Кузбасс — многонациональный регион, в котором проживают более 150 народов и народностей, Прокопьевский округ — не исключение. Есть исторические факты, что на нашей территории в I тысячелетии до новой эры жили иранские племена, родственные скифам Причерноморья — скифы сибирские. В XVI веке эти земли стали осваивать приезжающие в Сибирь чуваши, татары, немцы, русские, белорусы, калмыки и другие народности. Все они внесли свои неповторимые краски в общую культуру и традиции, которые должны знать и помнить современные жители территории округа», — отметила глава Прокопьевского округа Наталья Шабалина.
В рамках профильной смены «Казачья доблесть» для ребят подготовили мастер-классы по фланкировке — искусству виртуозно крутить шашку, еще их обучат приемам самообороны. Также каждый подросток изготовит сувенир — «Казачий оберег».
Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса
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