В Прокопьевском районе инспекторы ДПС спасли замерзающего дальнобойщика

Экипаж № 663 ДПС ГИБДД по Прокопьевскому району получили из дежурной части сообщение о том, что в районе 92-го километра автодороги «Ленинск-Кузнецкий-Прокопьевск-Новокузнецк» просит помощи водитель большегрузного автомобиля.
Оказалось, что в грузовике ДАФ, двигавшемся из Томской области, закончилось дизельное топливо, и водитель замерзает. Большегрузный автомобиль стоял на правой полосе с выключенными внешними световыми приборами, так как аккумуляторные батареи уже сели.
Полицейские усадили мужчину в патрульный автомобиль и сообщили о случившемся в Единую диспетчерскую службу Прокопьевского района.
С ближайшей АЗС экипаж полиции доставил в канистрах топливо и дождался прибытия из управления по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского района специального автомобиля для «реанимирования» замерзшего транспортного средства.
Спустя некоторое время двигатель большегруза удалось запустить. Водитель поблагодарил сотрудников за помощь и продолжил движение.
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