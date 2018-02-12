В Прокопьевском районе по требованию прокурора отремонтировали квартиру сироты

Девочка воспитывалась в семье дедушки (попечителя), при этом была зарегистрирована в квартире матери, лишенной родительских прав. Мать привела жилье в состояние, не пригодное для проживания. В июле 2017 года с ней был расторгнут договор социального найма, и она выселилась из квартиры. Однако жить там несовершеннолетней было невозможно.

Прокурор Прокопьевского района обратился в суд и потребовал обязать Администрацию района отремонтировать квартиру для последующего вселения девочки.

Требования прокурора удовлетворены и исполнены. В жилом помещении проведены работы по замене межкомнатных дверей, сантехники и другие. Квартира приведена в надлежащее санитарно-техническое состояние.

В настоящее время девочке исполнилось 18 лет, с ней заключен договор социального найма, и она может вселиться в отремонтированную квартиру.