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В Прокопьевском районе возбуждено уголовное дело по факту лесного пожара

В конце мая 2019 года в результате неосторожного обращения с огнем на территории Прокопьевского лесничества произошел лесной пожар, в результате которого выгорели лесные культуры на площади 0,3 га.

Государству был причинен крупный материальный ущерб в сумме 95 тыс. рублей.  

По результатам доследственной проверки 3 июля дознавателем возбуждено уголовное дело.

Прокурор Прокопьевского района согласился с постановлением о возбуждении уголовного дела, в настоящее время производится предварительное расследование, устанавливаются виновные лица.

За совершение преступления грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 4 лет.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
05/07/2019
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